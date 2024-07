Китай построи уникална магистрала в морето (ВИДЕО и СНИМКИ)

В Китай отвориха 24-километрова морска магистрала. Съоръжението вече счупи 10 световни рекорда.

Още: Куриоз: Китайка 20 години използвала бойна граната вместо чук (ВИДЕО)

Връзката стана първият в света подводен тунел на дълги разстояния с две по осем платна, използващ потопени тръби. Той има най-дългия и широк в света подводен тунел с участък от потопени тръби от около 5 км, който беше свързан и завършен в началото на юни.

A 24-kilometer-long marine highway has opened in China and has already broken 10 world records



The Shenzhen-Zhongshan Line, located in Guangdong Province, is a new system of sea tunnels and bridges, and the world's first underwater interchange between expressways and airports. pic.twitter.com/MlF1qT4V1D