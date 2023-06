Китайски военен кораб мина "опасно близо" до американски разрушител (ВИДЕО)

Военноморските сили на САЩ и Канада в събота провеждаха съвместно учение в пролива, който разделя остров Тайван и Китай, когато китайският кораб се сряза пред американския разрушител с управляеми ракети Chung-Hoon, принуждавайки го да намали, за да избегне сблъсък, се казва в изявление на Индо-тихоокеанското командване на САЩ.

Китайската народна република (КНР) претендира за самоуправляващ се Тайван като своя територия, откакто победеното правителство на Китайската република избяга на острова през 1949 г. след загуба на гражданска война от комунистите на Мао Цзедун. Правителството на Тайван твърди, че КНР никога не е управлявала острова, а президентът на САЩ Джо Байдън каза, че САЩ ще защитят Тайван в случай на китайска инвазия.

Китайските военни упрекнаха Съединените щати и Канада за "умишлено провокиране на риск", след като военноморските сили на страните организираха рядко съвместно плаване през чувствителния Тайвански пролив.

Индо-тихоокеанското командване на САЩ каза, че Chung-Hoon и канадският Montreal са извършвали „рутинен“ транзит през пролива, когато китайският кораб се е спрял пред американския кораб.

Канадския сайт Global News показа близката среща между корабите, като видеото се разпространи и от потребители на Twitter.

❗️🇨🇳🇺🇸⛴️The abrupt maneuver of the Chinese warship, which came close to the US destroyer at high speed, was caught on video. The footage was posted by Global News TV channel.



The Chinese warship approached the US Navy destroyer in the Taiwan Strait at less than 150 meters. The… pic.twitter.com/1VwR7H7rK0