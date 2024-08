Кораби на Китай и Филипините са се сблъскали в Южнокитайско море (ВИДЕО)

Китайски и филипински кораби са се сблъскали по време на конфронтация близо до спорна плитчина в Южнокитайско море, съобщиха държавните медии на Пекин, като се позоваха на китайската брегова охрана.

"Въпреки многобройните предупреждения от китайска страна, филипинският кораб умишлено се сблъска с китайския", заяви държавната телевизия CCTV, цитирайки говорителя на китайската брегова охрана Ган Юй.

Пекин продължава да предявява претенциите си към почти цялото Южнокитайско море, въпреки решението на международния трибунал, според което твърденията му нямат правно основание.

BREAKING: A China Coast Guard (CCG) vessel and a Philippine Coast Guard (PCG) vessel had a collision near Escoda Shoal in the West Philippine Sea (WPS) on Monday, according to a Chinese official. | via @jovilandxrita pic.twitter.com/w41AWF5sY3