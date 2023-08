Кортежът на Кемал Кълъчдароглу, бившия кандидат за президент на Турция, претърпя катастрофа (ВИДЕО)

В катастрофата в окръг Ерзинджан са участвали седем автомобила. Ранени са най-малко четирима души, сред които двама журналисти.

Източник от опозиционните кръгове каза пред агенция ТАСС, че Кълъчдароглу не е пострадал.

ОЩЕ: Загинал и десетки ранени военни при катастрофа в Турция

🇹🇷 #BREAKING: Turkish ex-presidential candidate #Kılıçdaroğlu's motorcade has been involved in a road accident, there are injured, including journalists, according to media#Turkey #Turkiye #BreakingNews #Erdoğan pic.twitter.com/lke2nqQxE9