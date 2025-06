Окончателно: Финландия връща оръжие, забранено доскоро в глобален мащаб

Парламентът на Финландия гласува в подкрепа на оттеглянето от Отавската конвенция, която забранява използването на противопехотни мини. Причината - опасенията на Хелзинки за военна заплаха от страна на съседна Русия, която над три години води агресивна война в Украйна, а напоследък демонстрира повишена активност във военните си бази около финландската граница и плаши НАТО: Русия засилва военното си присъствие по границата: Финландската национална телевизия (КАРТА).

Миналия месец финландското правителство внесе в парламента предложение за изтегляне от конвенцията. Пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна така промени реалностите във връзка със сигурността, че трите републики от Прибалтика - Естония, Литва и Латвия, а също и Полша, вече обявиха, че ще върнат противопехотните мини.

Много източноевропейски държави от НАТО и Европейския съюз смятат, че трябва да възстановят възможността за складиране и разполагане на противопехотни мини по уязвимите граници.

