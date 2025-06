Иран за пореден ден порази Беер Шева, Израел се хвали с ударен ядрен център и убит командир (ВИДЕО)

В петък сутринта, 20 юни, иранска балистична ракета порази град Беер Шева в Южен Израел, ранявайки леко 7 души и причинявайки значителни щети на израелски домове. Това е втори пореден ден, в който Техеран атакува най-големия град в пустинята Негев. Вчера ирански удар засегна болница "Сорока" - третата по големина в страната. Иранците твърдяха, че под нея израелските сили складирали тежко въоръжение, оправдавайки се, че така поразявали военен обект - нещо, което бе отречено от властите в Тел Авив. Там имаше няколко души, които бяха леко ранени.

Новата ракета е ударила път в близост до няколко жилищни блока, като е образувала голям кратер и е подпалила няколко автомобила. Пожарникари се втурнаха към мястото на инцидента, за да потушат огъня.

Ударната вълна е срутила балкони на съседната жилищна сграда и е счупила прозорците на други околни постройки, като са били разпръснати стъклени парчета и отломки.

An Iranian missile has once again struck Be'er Sheva in southern Israel — near the Microsoft building



A ballistic missile launched from Iran fell in the city of Be'er Sheva in southern Israel. A fire broke out after debris landed near residential buildings. The missile landed… pic.twitter.com/PepLnoZTZw — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2025

Жителите на засегнатите сгради, по-голямата част от които са се укрили в бомбоубежищата, са били евакуирани от полицията, медиците и войниците от командването за търсене и спасяване. От спешната служба съобщиха, че е имало петима пострадали, които са били леко ранени от ударната вълна и са страдали от вдишване на дим, както и от остра тревога. Те са били отведени в болница "Сорока" заедно с други жители на града, които са пострадали, след като са паднали, докато са тичали към убежищата, предаде The Times of Israel.

Иран се е целил в сграда на Microsoft

Ракетата е ударила близо до офис сградата на Microsoft в Беер Шева. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че сградата е била цел на атаката, и добави, че половината от приходите на Израел идвали от износа на технологични компании. Microsoft си сътрудничи с израелската армия в областта на изкуствения интелект и технологиите за прехващане на ракети, казват от Иранската революционна гвардия.

📸 Gav-Yam Negev tech center in Be’er Sheva. pic.twitter.com/5ITkAElW6a — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

По-ниска успеваемост на израелската ПВО

Пред американската телевизия NBC израелски източници посочиха, че вчера процентът на свалени ирански ракети от израелската противовъздушна отбрана е паднал до 65 на сто, след като в предишните дни беше около 90%. Вчера привечер Иран изстреля 15-ина балистични ракети. Експерти казват, че разходите за експлоатация на системите за противоракетна отбрана на Израел може да достигнат 200 милиона долара на ден, добавя The Wall Street Journal.

Пониженото ниво на ефективност на ПВО води до точни ирански удари по цивилна инфраструктура с жестоки последици. Само за 19 юни израелските здравни власти отчитат над 270 ранени след ирански ракетни удари.

Израелските сили: Уцелихме ирански ядрен център

През нощта израелските военновъздушни сили са нанесли удари по център за ядрени изследвания и по десетки военни цели в Техеран, твърдят от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF). Твърди се, че са унищожени три ракетни установки и е убит още един военен командир, който е бил готов да изстреля нови ракети срещу израелска територия.

IDF:



The IDF recently attacked three missile launchers ready to be launched from Iran into Israeli territory and a military commander who was working to launch them. pic.twitter.com/A2Wrr7L6Nm — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Israeli Air Force struck a nuclear research center and dozens of military targets in Tehran overnight.



It is claimed that three missile launchers were destroyed and another military commander was killed.



A powerful explosion occurred in Tehran in an area where Ayatollah… pic.twitter.com/2QZ5BwKov7 — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2025

Според Al Jazeera, която се позовава на местни жители, в Техеран е станала мощна експлозия в района, където може би се намира бункерът на аятолах Али Хаменей - върховния лидер на Иран: Али Хаменей вече е цел: Израел заплаши, че ще убие върховния лидер на Иран.