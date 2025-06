Страхът, който спира Тръмп: Само ядрено оръжие може да заличи основния ядрен комплекс на Иран (ВИДЕО)

Само с ядрено оръжие (тактическо) може да бъде сринат иранският ядрен комплекс във Фордо, до град Кум - такова опасение има американският президент Доналд Тръмп. Всъщност точно затова - защото Тръмп иска гаранции, че американска атака с противобункерни бомби GBU-57 срещу комплекса ще е успешна - президентът на САЩ се колебае. Такава версия публикува известната британска медия The Guardian - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО).

Досега при съвещанията при затворени врати в рамките на Ситуационния съвет не е дискутиран вариант САЩ да ползват тактическо ядрено оръжие срещу Фордо, добавя британската медия. Обсъждано е обаче какви предпоставки трябват за успешен удар с GBU-57 - първо с конвенционални бомби да бъде "разчистен комплексът" и възможно най-много да бъде увредена структурата му в основите, защото се счита, че центрофугите за обогатяване на уран са на дълбочина поне 80-90 метра. Но в Пентагона се опасяват, че дори с GBU-57 най-много ще се стигне до сриване на някои тунели, а не цялостно унищожение на Фордо. Освен това, Фордо се намира дълбоко в недрата на планина до град Кум и всъщност използването на бомби GBU-57 никога не е правено при такива обстоятелства.

Израел се надява, че Съединените щати ще се присъединят към съвместна операция за унищожаване на Фордо в рамките на следващите 48-72 часа. В противен случай, официални лица от Тел Авив заявиха, че Израел възнамерява да се справи сам, за да не загуби военното предимство, което извоюва от 13 юни насам. Това пише опозиционното издание Iran International, базирано в Лондон, позовавайки се на два свои източника. А пред това време Доналд Тръмп сякаш сам се окуражава, като препубликува в своята социална мрежа Truth Social хвалебствия по свой адрес - че вече е доказал колко е смел, като е убил Касем Солеймани в първия си мандат и това е гаранция, че страхът няма да го спре да удари Фордо - Още: САЩ не изключват използването на тактическо ядрено оръжие в Иран:

In a post earlier on Truth Social, U.S. President Donald J. Trump quoted and referenced an interview on Fox News earlier by Marc Thiessen, in which he talked about the possibility of military strikes by the United States against the Fordow Nuclear Facility in Iran. pic.twitter.com/txOBZGCHv4 — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2025

Израел няма "2 седмици"

Междувременно, пред NBC израелски източници посочиха, че вчера процентът на свалени ирански ракети от израелската ПВО е паднал до 65 на сто, след като в предишните дни беше 90 на сто. Вчера привечер Иран изстреля 15-тина балистични ракети. Експерти казват, че разходите за експлоатация на системите за противоракетна отбрана на Израел може да достигнат 200 милиона долара на ден, добавя The Wall Street Journal.

Пониженото ниво на ефективност на ПВО води до точни ирански удари по цивилна инфраструктура, с жестоки последици. В Беер Шева отново имаше удар и ракета попадна до жилищна сграда, унищожавайки паркираните пред нея автомобили. Взривната вълна е нанесла щети и в апартаменти в сградата. А на този фон Израел забрани на медиите да излъчват информация за удари на израелска територия без предварително разрешение:

Thick black smoke can be seen rising and vehicles burn at the site of an Iranian ballistic missile impact directly outside of a high-rise apartment block in Beersheba, Southern Israel. pic.twitter.com/pIG8TILGeV — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2025

NEW: Footage of Iran’s retaliatory attack on the Beersheba area in the Negev. pic.twitter.com/29NrjAi8CV — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Damage inside one of the high-rise apartment buildings affected by the Iranian ballistic missile impact in Beersheba. pic.twitter.com/aZKZZhTzUT — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2025

Roughly an hour after the Israel Defense Force issued an evacuation order for the Sefidrood Industrial Park near the village of Kolesh Taleshan in Northern Iran, residents report heavy strikes against the complex, alongside a number of secondary explosions and a large fire which… pic.twitter.com/OWuOqlarAn — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Additional footage showing explosions emanating from the Sefidrood Industrial Park near the city of Rasht in Northern Iran, following several strikes against the complex by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/aDFxk8JTdR — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

An official infographic released by the Israel Defense Force showing hundreds of targets across Iran, including military commanders, surface-to-surface missiles, air defense systems, nuclear facilities, and nuclear scientists, that have struck over the past week by the Israeli… pic.twitter.com/HTla4P5wFM — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025