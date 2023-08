Маймуните в Бали изглежда прекаляват с кражбите (ВИДЕО)

Кражбите очевидно са зачестили, тъй като посетителите на гората на маймуните в Убуд в Бали са предупредени да държат здраво вещите си. ОЩЕ: Депортират руски турист, снимал се гол на свещена планина в Бали (СНИМКА)

Във видеото се вижда как маймуна се опитва да открадне дамска чанта, но все пак собственичката се справя със ситуацията и си я взима обратно, но маймуната не е доволна. ОЩЕ: Усмихнатите бебета маймуни и корените на смеха

MONKEYING AROUND: Visitors to Bali’s Ubud Monkey Forest are warned to hold on tight to their belongings — with one woman learning the hard way. pic.twitter.com/lqfo9Tj2ph