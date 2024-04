Масови протести в Турция след анулирането на победата на прокюрдски кандидат (ВИДЕО)

Този ход остави пътя свободен за кандидата от управляващата партия "Справедливост и развитие" (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган да заеме поста в град Ван с едва 27% от гласовете.

Ситуацията беше най-напрегната в градовете Ван и Хакари, където властите не разрешиха провеждането на митингите. Там протестиращите започнаха да строят барикади, да палят гуми и да атакуват силите за сигурност с камъни. Полицията ги разпръсна с водни оръдия и сълзотворен газ.

Задържани са 89 души. Властите обявиха забрана за масови събирания до 17 април в редица градове.

