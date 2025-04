Милиони китайци с тегло под 50 кг са помолени да си останат вкъщи (ВИДЕА)

Милиони китайци бяха призовани да останат на закрито този уикенд, тъй като особено в Северен Китай се очакват екстремно силни ветрове. Държавните медии предупредиха, че хората с тегло под 50 кг могат да бъдат "лесно издухани" и да пострадат и това не е шега. Отменени са всички мероприятия на открито, предвидени за тези два дни, а работниците по обектите са инструктирани да се приберат по най-бързия начин на закрито. Влаковете са спрени, парковете и туристическите атракции са затворени. В Пекин до 11:30 ч. местно време (03:30 GMT) в събота са отменени общо 838 самолетни полета от двете големи летища.

Ветровете, които нахлуват от петък насам, се очаква да достигнат скорост до 150 км/ч и да обхванат Пекин, Тиендзин и други части на региона Хъбей до неделя, когато идващият откъм Монголия студен фронт ще се движи из тази част на Китай.

Това е първи път от десетилетие, в който Пекин издава оранжев код за тревога за бури - вторият по сила в четиристепенна система за метеорологични предупреждения.

Очакванията са предстоящите ветрове да бъдат по-силни от всичко, което районът е виждал от години. Също така температурите в Пекин ще паднат с 13 градуса по Целзий в рамките на 24 часа.

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 11, 2025

"Това е екстремен вятър, който ще продължи дълго време, засяга широка област и е много катастрофален", предупредиха от метеорологичната служба на Китай, цитирана от ВВС.

Китай измерва скоростта на вятъра със скала, която варира от ниво 1 до ниво 17. Вятър от ниво 11 може да причини "сериозни щети", докато вятър от ниво 12 носи "изключително разрушение". Ветровете този уикенд се очаква да варират от ниво 11 до ниво 13.

Strong winds caused electric scooters to be blown away as a powerful storm hit Guiyang, China. April 11, 2025 last night pic.twitter.com/WakwtRVWPt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 12, 2025

Rare strong #winds are currently sweeping across Shijiazhuang, N China's Hebei.

From Friday to Sunday, gale-force winds and a sharp drop in temperatures are forecast to sweep across northern #China. pic.twitter.com/dPQB6Se7d0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 11, 2025

Хиляди дървета из цял Пекин са подсилени или подрязани, за да се предотврати падането им. Населението е предупредено и да избягва излизане в горите и планините.

