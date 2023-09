Мощен взрив при летището в Ташкент, дали е заради мълния? (ВИДЕО)

Според публикация на "Дарьо" в социалните мрежи в министерството на извънредните ситуации е постъпил сигнал за пожар в един от складовете в местния градски квартал "Сергели", като причината е взрив. Местната телевизия "Нова 24" съобщи, че става дума за експлозия в митнически склад, посочва Франс прес.

На мястото са пристигнали аварийно-спасителни и противопожарни екипи, които в момента гасят огъня, се допълва в публикацията. Засега няма данни за жертви, съобщава се само за неуточнен брой пострадали, откарани в болница.

"Към момента сред тях няма тежко ранени. Лекарите оказват цялата необходима медицинска помощ", заяви в социалната мрежа Телеграм министерството на здравеопазването и добави, че спешна медицинска помощ се оказва и на пострадали при пожара хора на местопроизшествието и в околните жилища.

Fires burning after large explosion at airport customs warehouse in Uzbekistan's capital. Nearby buildings damaged. Number of victims not yet known pic.twitter.com/dIDU3K1vWD