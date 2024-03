Начало на Рамадана: И Израел поздрави мюсюлманите (ВИДЕО)

„В навечерието на Рамадан искам да пожелая на всички мюсюлмани в Израел и по света, както и на техните семейства, добър и благословен месец, месец на изкупление и добри дела“, каза той.

Israeli Foreign Minister Israel Katz congratulated Muslims on the start of Ramadan



"On the eve of Ramadan, I want to wish all Muslims in Israel and around the world, as well as their families, a good and blessed month, a month of atonement and good deeds," he said. pic.twitter.com/Hgfi4i0tBl