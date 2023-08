Най-големият самолетоносач в света идва в Турция (ВИДЕО)

Оперативният щаб на САЩ обяви идването на самолетоносача като планирано събитие.

Самолетоносачът е наистина впечаляващо съоръжение - екипажът му се състои от 4500 души. Той ще акостира в турското пристанище Анталия.

Управителят на пристанището в Анталия Йозгут Серт вече коментира, че идването на американския кораб ще даде икономически тласък на града. Де факто там ще се изсипе един малък град.

В края на миналата седмица турската компания "Байрактар" извърши технически преглед на самолетоносача по покана на американския посланик в Турция:

ОЩЕ: Турция пусна на вода своя първи самолетоносач (СНИМКИ)

Turkish aerospace company BAYKAR's CTO Selçuk Bayraktar conducted technical reviews on USS Gerald R. Ford, the world's largest aircraft carrier of the U.S. Navy, upon the invitation of the U.S. Ambassador to Türkiye, Jeff Flake.



Full video on Telegram:https://t.co/X2qBeHOCkv pic.twitter.com/73jdHKKvfn