Наказаха Имран Хан с пет години извън политиката

Хан, който беше осъден по дело за корупция през уикенда, беше дисквалифициран в съответствие с присъдата си, каза Избирателната комисия на Пакистан (ECP) в заповед от вторник.

„Имран Ахмад Хан Ниази е дисквалифициран за период от пет години“, се казва в съобщението. Избирателният район на Хан сега ще остане вакантен, се казва в него. ОЩЕ: Осъдиха бившия пакистански премиер Имран Хан за корупция

Съгласно пакистанското законодателство осъдено лице не може да се кандидатира за публична длъжност за период, определен от ECP.

„Знаехме, че това е неизбежно“, каза помощникът на Хан Зулфикар Бухари пред агенция Ройтерс, като каза, че партията ще оспори дисквалификацията във висшия съд. „Силно сме уверени, че това ще бъде обърнато“, каза той. ОЩЕ: Още протести в Пакистан: Имран Хан отново е изправен пред съда (ВИДЕО)

