Още протести в Пакистан: Имран Хан отново е изправен пред съда (ВИДЕО)

Хан, който беше свален от власт през април миналата година, бе арестуван след месеци на тлееща политическа криза, което накара избирателите му да излязат на протести в цялата страна. Арестът му заради корупция беше обявен за незаконен от председателя на Върховния съд, а по-късно Хан бе освободен под гаранция.

ОЩЕ: Масови протести в Пакистан, полицията стреля и убива граждани (ВИДЕО)

"Председателят на Върховния съд и няколко негови приближени опозоряват съдебната система както никога досега. Тяхното правосъдие, изглежда, служи само на един лидер", казва Малик Хасам Мехмуд, 36-годишен търговец и поддръжник на партията на премиера Шехбаз Шариф, цитиран от АФП и БГНЕС. "Ние сме тук, за да протестираме за върховенство на закона и безпристрастна съдебна система".

В столицата Исламабад имаше засилено присъствие на силите за сигурност. Протестиращите се събраха пред съда. Тези демонстранти са различни от недоволните граждани, предизвикали масовите протести в Пакистан през последните дни. Организаторите на общонационалните демонстрации са поддръжници на PTI - партията на Хан.

В заповедта на Върховния съд се казва, че арестът на Имран Хан, когато той е пристигнал във Върховния съд на Исламабад, за да подаде молба за освобождаване под гаранция по делото, "нарушава правото на ищеца на достъп до правосъдие".

Междувременно бившата международна звезда по крикет Хан се върна във Върховния съд на Лахор, където адвокатите му заявиха, че искат информация за нови дела, които го свързват с насилието, последвало ареста му. Делото ще продължи във вторник.

Хан беше придружен от съпругата си Бушра Биби, която е замесена в същото дело за корупция, което доведе до ареста на бившия лидер.

Екипът на Хан издигна бяла завеса между автомобила му и съдебната зала, за да предпази двойката от медиите.

Най-малко девет души бяха убити, стотици полицаи бяха ранени, а повече от 7000 души - задържани по време на размириците от миналата седмица, преди Хан да бъде освободен под гаранция в петък, съобщиха властите.

So without any investigation into who was responsible for arson on government building or dozens of deaths of unarmed protesters by bullet wounds , around 7000 PTI workers , leadership and our women have been jailed with plans to ban the largest and only federal party in Pak .… pic.twitter.com/7p8uiPaYhc