НАТО иска хуманитарна пауза в Газа, бомбардировките от и към Израел не спират (ВИДЕО)

Столтенберг заяви пред репортери, че трябва да се спазва международното право и да се защитава цивилното население. Той също така предупреди, че конфликтът не трябва да се остави да прерасне в регионална война.

"Войната в Газа не трябва да се превръща в голям регионален конфликт. Иран и "Хизбула" трябва да останат извън тази борба", добави той, цитиран от "Ал Джазира".

Междувременно ракета е паднала в град Ейлат в южната част на Израел, съобщи медията. Предупредителните сирени не са били задействани. Не е ясно откъде е дошла ракетата.

⚡️The moments an explosion took place in Eilat a short while ago, sounds like a Shahed pic.twitter.com/WwTJr0u0dJ