Не стигат линейките: Извозват телата в Газа на вързоп върху колите (ВИДЕО)

Причината – не стигат линейките и очевидно няма кой да извозва загиналите. Видно от кадрите труповете са увити на вързоп в одеяла и завързани към автомобила.

Това се случва само седмица след последните израелски атаки, когато телата на палестинци оставаха по пътищата в южната част на Ивицата Газа и когато екипи на палестинския Червен полумесец ги успяваха да ги събират. ОЩЕ: Газа след войната: какво бъдеще очаква палестинците

Само през последните 24 часа са убити около 132 палестинци, а 252 са ранени. От началото на войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа са загинали общо 24 100 палестинци, а 60 834 са били ранени, съобщава Министерството на здравеопазването, управлявано от "Хамас". ОЩЕ: Израел спря трансфер на оръжия на "Хамас", жертвите в Газа вече са над 24 000

Междувременно южноафриканският правен екип, който миналата седмица представи делото за геноцид в Газа пред Международния съд, беше аплодиран от чакащи тълпи, когато членовете му се върнаха на летище в Йоханесбург. Информацията е на Al Jazeera.

The South African legal team that presented last week’s Gaza genocide case to the International Court of Justice was cheered and applauded by waiting crowds when they returned to an airport in Johannesburg ⤵️ pic.twitter.com/vELK809qAL