"Не забравяйте Сирия": 8 години от убийството на руския посланик в Анкара (ВИДЕО 18+)

Днес се навършват точно 8 години от убийството на руския посланик в Турция Андрей Карлов. Той беше застрелян в Анкара като отмъщение за руските бомбардировки над Сирия. Андрей Карлов беше убит на 19 декември 2016 г. в Анкара по време на откриването на фотоизложба в Центъра за съвременно изкуство. Стрелецът, 22-годишният Мевлют Мерт Алтънташ, член на полицейските специални части, стреля няколко пъти по Карлов.

Минути по-късно Алтънташ беше застрелян от силите за сигурност. Нападателят действаше в отмъщение за действията на Русия в Сирия, по-специално бомбардировките над Алепо и подкрепата за режима на Башар ал-Асад. Кадри от разрушения град и множество цивилни жертви предизвикаха възмущение в мюсюлманския свят. Убиецът тогава извика: "Не забравяйте Алепо! Не забравяйте Сирия! Аллах Акбар! Отговорните за тази несправедливост ще си платят за това!"

❗️ 8 years ago, Russian Ambassador to Turkey Andrei Karlov was shot dead in Ankara as revenge for Russian bombing of Syria



Andrei Karlov was killed on December 19, 2016, in Ankara during the opening of a photo exhibition at the Center for Contemporary Art. The shooter,… pic.twitter.com/WXW4UTMiAT