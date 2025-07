Ферибот потъна край Бали, има загинали (ВИДЕО)

Най-малко четирима са загиналите, след като ферибот с 65 души на борда потъна край индонезийския остров Бали, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната издирвателно-спасителна служба. 38 са в неизвестност, а 23 – оцелелите. В ход е спасителна операция, макар и да е възпрепятствана от силни течения и ветрове. Плавателният съд потънал почти половин час след отплаването си късно снощи от пристанището Катапанг, на остров Ява.

