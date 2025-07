Проливните дъждове в Китай взеха жертви (ВИДЕО)

Рекордни по количество валежи се изсипаха над Централен Китай в рамките на само 12 часа. Това накара властите да евакуират хиляди, да затворят училищата и да спрат градския транспорт. Осем работници загинаха в окръг Сися в провинция Хенан. Проливните дъждове предизвикаха внезапно покачване на нивото на водата в долното течение на местна река в окръг Сися, повреждайки инфраструктурата и оставяйки някои жители в капан.

