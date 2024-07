Необичаен протест: Активисти засипаха хотела на Нетаняху с червеи и щурци (ВИДЕО)

Необичаен протест организираха пропалестински активисти в САЩ. Те нахлуха в хотела, в който е отседнал израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на посещението му във Вашингтон.

Pro-Palestinian protesters stormed the hotel, where Israeli PM Netanyahu is staying during a visit to Washington



They dumped worms and maggots on the banquet tables, released crickets on several floors of the hotel and set off fire alarms. pic.twitter.com/nZlQyxpbvt