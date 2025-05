Новата стратегия на Тайван срещу китайска инвазия - ние ги почваме, Тръмп ги довършва

Тайван започна спешна реконструкция на отбранителните съоръжения на острова, за да се подготви за евентуална китайска инвазия до 2027 г. Целта е - ако се стигне до нахлуване, разбира се - китайската армия да може да бъде удържана достатъчно дълго, докато САЩ се притекат на помощ. Мнозина обаче се съмняват, че самоуправляващият се остров, който Пекин обявява за своя територия, може да се подготви само за две години. Трябва да се направят радикални промени и това усложнява задачата.

Тайпе иска да се откаже от оборудването за конвенционална война, което беше във фокуса дълги години. Вместо това се стреми да изгради нови, асиметрични защити, които да накарат много по-мощната китайска армия да се замисли втори път, преди да атакува. От това колко бързо Тайван ще модернизира армията си, може да зависи дали Пекин ще реши да нахлуе и дали ще успее да завладее острова.

Тайванските власти подобряват военната си готовност и в трите области - политика, снабдяване и персонал. "Но това е процес за пет или шест години напред", казва Марк Монтгомъри - пенсиониран контраадмирал, който сега е старши директор във вашингтонския мозъчен тръст Фондация за защита на демокрациите.

За да следи ракетните заплахи от Китай, Тайван е разработил системи за ранно предупреждение с помощта на САЩ. Радарната система Pave Paws, която е разположена в тайванските планини на около 2500 метра над морското равнище, е способна да открива заплахи на разстояние до около 5600 км.

Противовъздушната отбрана, използваща американска и местно произведена технология, има за цел да противодейства на заплахите от ракети с далечен обсег, самолети, хеликоптери и дронове. Тайван разполага с пускови установки за ракети Patriot („Пейтриът“), в процес на закупуване е произведената в САЩ система със среден обсег на действие NASAMS, а производството на ракети, включително серията Sky Bow, се увеличава.

Тайван инвестира в ракети, включително в собствената си серия Hsiung Feng, за да може да спира десанти и да поразява морски цели. Военноморските сили разполагат с две бригади с противокорабни ракети и няколко мобилни единици. Предстои добавянето на произвежданите в САЩ крилати ракети за брегова отбрана Harpoon, които са част от оръжейната сделка за 2020 г.

Един бюджетно изгоден начин да се направи всяка амфибийна атака много по-болезнена са морските мини. От 2016 г. тайванските военноморски сили инвестират в миночистачи, които могат бързо да разполагат експлозиви в пристанищата, за да помогнат за възпиране на инвазия.

Тайван складира ударни дронове и ракети Javelin, които биха могли да са полезни за нанасяне на удари по китайски танкове, ако нахлуващите сили успеят да извършат десант.

