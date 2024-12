Новата власт в Сирия обяви Коледа за празник

Председателството на Министерския съвет в служебното правителство в Сирия издаде днес решение, според което държавните институции няма да работят в сряда и четвъртък, 25 и 26 декември 2024 г., по случай Коледа. Всички служители в държавните институции ще получат официален отпуск. Това ще важи за министерства и публични организации, които изискват непрекъсната работа поради своето естество или обстоятелства., съобщава Roya news.

С други думи новите сирийски власти официално обявяват Коледа за официален празник, допълва белоруската информационна агенция NEXTA.

Междувременно сирийските църковни лидери съветват християните да намалят коледните празненства тази година, въпреки уверенията на ислямистите, които току-що взеха властта, че са свободни да практикуват религията си.

Самоналожените ограничения подчертават едно от основните предизвикателства пред новите ислямистки управници на Сирия: установяване на взаимно доверие между безброй малцинства, всички белязани от десетилетия на брутална диктатура и 13 години безпощадна гражданска война, допълва канадската медия CTV News.

