Нови тежки сблъсъци по границата между Сирия и Ливан (ВИДЕО)

Най-малко 17 души бяха убити, а 52 други бяха ранени само през последните 24 часа при продължаващите тежки граничните сблъсъци между Ливан и Сирия. Министерството на общественото здравеопазване на Ливан съобщи, че насилието е причинило смъртта на седем ливанци и 52 ранени. „Шестима души бяха убити и 42 ранени в понеделник, докато в неделя 15-годишно момче беше убито, а 10 други, включително четиригодишно момиче, бяха ранени“, съобщи ведомството, цитирано от CNN.

От сирийска страна сирийската телевизия съобщи, че 10 войници от сирийската армия са били убити през последните 24 часа, като най-малко петима са загинали само в понеделник. Появи се и информация за изстреляна ракета от ливанска територия, която е унищожила танк по границата със Сирия.

❗️ LEBANON 🇱🇧 SYRIA 🇸🇾: Lebanese clans fire a guided missile, blasting an HTS tank near the border into scrap metal. 💥 pic.twitter.com/IgpZI5YHiA