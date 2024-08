Ново силно земетресение разтърси Тайван

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на Тайван в петък сутринта, съобщи БГНЕС. Най-малко 17 души загинаха при земетресението, което предизвика свлачища и сериозно повреди сгради около епицентъра близо до Хуалиен.

Централната агенция за управление на съобщенията също така издаде предупреждения по мобилните телефони, в които предупреждава хората да „запазят спокойствие и да потърсят укритие наблизо“.

Националната противопожарна агенция на Тайван излезе с изявление, в което потвърди, че „няма данни за щети“ около 8 ч. сутринта местно време. Островът преживява чести земетресения поради разположението си между две тектонични плочи.

Последното голямо земетресение се случи в началото на април, когато беше засегнат от смъртоносен трус с магнитуд 7,4, който според официалните власти е бил най-силният от 25 години насам.

