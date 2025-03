Ново силно земетресение удари Мианмар (ВИДЕО)

Земетресение със сила 5.1 по Рихтер разтърси Мандалей - втория по големина град в Мианмар, пише БНТ. Новият силен трус е предизвикал хаос сред населението. Два дни след мощното земетресение в Югоизточна Азия стотици хора все още са блокирани под рухналите сгради. Досега е потвърдена смъртта на почти 1700 души. В Тайланд продължава да расте броят на жертвите. Под рухналия небостъргач в Банкок спасителите откриха 17 загинали, а около 80 са в неизвестност. Още: Извънредно положение в Тайланд, кадрите са шокиращи (ВИДЕА)

LOOK: Satellite images show different pagodas and the Inwa Bridge which collapsed following an earthquake that hit Myanmar on Friday, March 28, 2025.



The 7.7 magnitude quake, among the biggest to jolt the Southeast Asian nation in the last century, crippled airports, bridges… pic.twitter.com/Q09yV2AI28