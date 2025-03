Огромен пожар в една от най-известните атракции в Абу Даби (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в аквапарка Yas Waterworld Abu Dhabi в петък следобед, 28 март. Пламъци и гъст черен дим са се извисили към небето около 14:00 часа.

Службите за спешна помощ са реагирали бързо, изпращайки пожарни и спасителни екипи. Полицията на Абу Даби е затворила подстъпа около района на тематичния парк. Движението по залива Яс е било пренасочено, за да позволи на екипите за спешна помощ да достигнат до мястото.

A large fire broke out at Yas Waterworld Abu Dhabi on Friday afternoon, sending thick black smoke billowing from the attraction on Yas Island pic.twitter.com/q1XPEuadkB

Yas Water World in Abudhabi UAE is reportedly on fire. No casualties reported as of now pic.twitter.com/5ife3ng9DM