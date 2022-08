Огромните наводнения в Южна Корея взеха жертви (ВИДЕО)

По данни на Корейската метеорологична агенция - в някои райони са паднали най-много валежи от 80 години насам. Те причиниха прекъсване на електрозахранването в цял Сеул и пометоха автомобили по улиците, предават BBC и CNN.

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours.



Dorimcheon stream in Seoul's Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby.



Crazy scenes in many other places.pic.twitter.com/EafcXpvvBB