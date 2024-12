Откриха останки на сто кюрдски жени и деца в масов гроб в Ирак (СНИМКА)

Иракските власти са ексхумирали останките на около сто кюрдски жени и деца от масов гроб в Южен Ирак, съобщиха официални лица. Телата са на предполагаеми жертви на режима на бившия диктатор Саддам Хюсеин през 80-те години. Ексхумациите започнаха в средата на декември в провинция Ал-Мутана, в южната част на страната. Те се извършват от специализирани екипи, пише френския уважаван всекидневник Le Monde.

„След като първият слой пръст беше отстранен и останките станаха ясни, беше открито, че принадлежат на жени и деца, облечени в кюрдски дрехи“, Диаа Карим, ръководител на иракския орган, отговорен за масовите гробове.

Жертвите вероятно са от Калар, в провинция Сулеймания, в автономния регион на Иракски Кюрдистан, изчисли той, определяйки техния брой на „поне сто“.

Друг масов гроб е открит наблизо, обясни Доргам Камел, който е част от органа, отговорен за ексхумирането на масови гробове, близо до затвора Нугра Салман, където са минали много кюрди и политически противници на Саддам Хюсеин.

