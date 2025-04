Паника сред туристите след касапницата в Кашмир (ВИДЕО)

След като управлявания от Индия Кашмир стана свидетел на смъртоносна атака срещу група туристи, настъпи паника сред посетителите на географската област и те започнаха масово да се изнасят от там, предаде Al Jazeera. Масовата евакуация настъпи въпреки мощния тласък за туризма от Ню Делхи. Припомняме, че непосредствено преди атаката регионът привлече милиони посетители в подножието на Хималаите и изящно декорираните плаващи къщи.

Моноджит Дебнат от източния индийски град Колката каза, че Кашмир несъмнено е красив, но семейството му вече не се чувства сигурно.

„Ние сме туристи и трябва да помислим каква безопасност имаме тук за нас“, каза Дебнат пред информационната агенция Press Trust of India. Той и семейството му напуснаха главния град на региона Шринагар.

Jammu and Kashmir News- Tourists start evacuating Movera following terror attack in Pahalgam. Tourism Industry will bleed as only Muslims are likely to visit now. pic.twitter.com/5O9ddpxyRu

Tourists are fleeing, bookings scrapped, plans dropped —Kashmir’s economy thrives on tourism & it is now dented



And the blame? On locals who sheltered jihadists. They didn’t just betray India, they betrayed Kashmir itself. No sympathy for traitors who chose terror over tourism. pic.twitter.com/vLvE4YAeZV