"Техеран гори": Израел се прицели и удари редица обекти в иранската столица (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Техеран гори" - това кратко съобщение в социалната мрежа "Х" публикува израелският министър на отбраната Израел Кац. В социалните мрежи вече има един куп видеокадри, доказващи правотата на думите му.

טהרן בוערת — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 14, 2025

Според проправителствения израелски Канал 14, израелски изтребители са атакували общо 4 цели в иранската столица - сградата на иранското военно министерство, близък ирански военен център за научна и развойна дейност (Сапанд), обекти, свързани с иранската ядрена програма, включително ядрени лаборатории и централа на програмата, както и петролни съоръжения. Конкретна цел е бил Техническият университет "Малек Аштар", който е пряко свързан с иранската ядрена програма - Още: Нова порция удари: Иран изстреля ракети, Израел отговаря (ВИДЕА)

Air-defenses are once again active over the Iranian capital city, as smoke can be seen rising from earlier strikes by the Israeli Air Force against oil depots and other targets in Tehran. pic.twitter.com/UyLOpjOc0T — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Israeli strikes on Tehran earlier targeted the Malek Ashtar University of Technology, which has direct links to the Iranian nuclear and intercontinental ballistic missile programs and has been sanctioned for this by the United States. pic.twitter.com/KNB4xAuh03 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Вече има данни, че удари са нанесени и на места, за които Израел разполага с информация, че приютяват важни военни и политически фигури на иранския режим. Пред The Wall Street Journal израелски източник посочи, че аятолах Али Хаменей не е изключен от целите на израелските удари:

According to local news reports, an IRGC figure was targeted in the Nobonyad district of Tehran. pic.twitter.com/HfpZzP6FvB — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

NOW: Shahran oil depot in Tehran is burning after Israeli attack. pic.twitter.com/GLNDZqlwfm — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Flames appear to be spreading to the rest of the standing tanks at the Shahran Oil Depot to the west of the Iranian capital of Tehran, after it was targeted earlier by Israel. pic.twitter.com/5FxxOkDs13 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025