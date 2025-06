Първи данни: Израел вероятно успя да убие лидера на хутите и негов заместник

Войната между Израел и Иран, която избухна на 13 юни, засега изглежда далеч от ефективен край и пожарът ѝ расте. Израелски медии, начело с Канал 12, съобщиха, че израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) са успели да нанесат хирургичен удар в йеменската столица Сана. Смята се, че при него е убит лидерът на хутите Абдул Малик ал-Хути.

Abdul-Malik al-Houthi speaking today about the Israeli attacks against Iran saying that the region has now two options: either accepting subjugation under Israel and losing everything, or standing up to Israel and preserving its freedom. pic.twitter.com/VV6KtonTL4