Шамар за Нетаняху: Тръмп се разграничи от атаката на Израел срещу Иран (ВИДЕА И СНИМКА)

"САЩ нямат никакво отношение към днешната атака на Израел срещу Иран". Това заяви американският президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че ако Техеран по някакъв начин и под някаква форма атакува САЩ, то върху него "ще се стовари цялата мощ на въоръжените сили на САЩ в невиждани по-рано размери." "Но ние лесно може да сключим сделка между Иран и Израел и да сложим край на този кървав конфликт", допълни Тръмп.

U.S. President Donald J. Trump stated in a post earlier on Truth Social that “The U.S. had nothing to do with the attack on Iran, tonight.” Adding, “If we are attacked in any way, shape or form by Iran, the full strength and might of the U.S. Armed Forces will come down on you at… pic.twitter.com/pKrLv06Pba — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Атаката

Според изданието Axios, Израел два пъти е отправял молба към САЩ да се включи към войната с Иран, за да унищожи ядрената му програма. По думите на израелски чиновник, Тръмп е уверил Нетаняху, че САЩ могат да се присъединят към операцията при необходимост.

Припомняме, че в нощта на 14 срещу 15 юни 2025 г. Иран и Израел си размениха ракетни удари - втора такава нощ и общо трета след старта на израелската операция "Изгряващият лъв". Макар до момента да няма обобщена информация относно иранската атака от тази нощ, но Times of Israel съобщава за 8 убити и 200 ранени. Ирански държавни медии твърдят, че заради израелските удари за 2 дни в Иран са загинали 215 души и 648 са ранени. Първите удари от страна на Иран бяха срещу Хайва, където бяха ударени петролни мощности. В Техеран обаче също горяха петролни бази - в района на Шахран. Иранското министерство на петрола вече потвърди пред The New York Times за израелския удар в петролната база в Шахран, както и в по-малко петролно депо в южната част на Техеран. Специално за Шахран, в "Х" се припомнят думи на общински съветник в иранската столица от 2020 година - че базата е по-опасна от това, което се случи в пристанището на Бейрут с взрива тогава.

Overnight and this morning, additional surface-to-surface missile launchers in Western Iran were identified and destroyed by the Israeli Air Force, with targets including ballistic missiles, missile storage facilities, and other missile launch infrastructure utilized by Islamic… pic.twitter.com/0Jy97ft30P — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Удар срещу хутите

Също така в нощта на 15 юни, според Kan News, израелците са ударили таен щаб на хутите в Сана. CNN съобщава, че вероятно е убит и Мохамед ал-Амри, един от лидерите на йеменските бунтовници. Пред The Jerusalem Post от израелската армия са потвърдили атаката срещу ръководството на хутите и са казали, че в момента очакват потвърждение какъв е резултатът. Абдул Малик Ал-Хути, който също е бил цел и вероятно е убит, е военно-политическият лидер на хутите - йеменските бунтовници са отдавна финансирани и "култивирани" от Иран, по шиитска линия.

Abdul-Malik al-Houthi speaking today about the Israeli attacks against Iran saying that the region has now two options: either accepting subjugation under Israel and losing everything, or standing up to Israel and preserving its freedom. pic.twitter.com/VV6KtonTL4 — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) June 14, 2025

Убийството на Тръмп

По-рано израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви, че иранските власти са направили два опита за убийството на Доналд Тръмп. Нетаняху заяви още, че действията на Израел защитават не само неговата страна, но и Европа.

