Паралелно с иранската атака: Стрелба по цивилни в Тел Авив

Израелската полиция съобщи, че е получила сигнал за стрелба в квартал Яфа в Тел Авив, съобщиха израелски медии.

Това се случва в момента, в който Иран атакува Израел по въздух, съобщава се за балистични ракети.

Още: Истинска война в Близкия изток: Иран изстреля балистични ракети по Израел (ВИДЕО)

Израелски медици са оказали помощ на най-малко седем ранени на място, каза говорителят на израелските служби за спешна помощ Маген Давид Адом.

⚡️Israeli media reports on the terrorist attack in #Israel



According to preliminary information, three people were killed and ten seriously injured as a result of the shooting in #TelAviv. pic.twitter.com/weUOO27V3C