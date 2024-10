Истинска война в Близкия изток: Иран изстреля балистични ракети по Израел (ВИДЕО)

Израелската армия съобщи, че Иран е изстрелял ракети към израелска територия. Обявена е тревога на територията на страната.

По първоначални данни в местни сайтове става дума за над 200 ракети. The Jerusalem Post обаче съобщава за над 400 ракети и дронове.

Според очевидци, противовъздушната отбрана на Израел се е задействала и системата "Железен купол" е започнала да поразява атакуващите обекти.

Сирени за тревога са прозвучали в огромни части от Израел. Израелските сили за отбрана призовават израелците да отидат на „защитени места“ и да „останат нащрек и да следват точно инструкциите на командването на вътрешния фронт“. „При чуване на сирената трябва да влезете в защитено пространство и да останете там до второ нареждане“, се допълва в изявлението.

Само преди няколко часса Белият дом съобщи за „предстояща“ атака на Иран с балистични ракети срещу Израел. Според високопоставен служител, цитиран от Би Би Си, Техеран се готви да извърши „неминуемо нападение с балистична ракета срещу Израел“. „Директна военна атака от страна на Иран срещу Израел ще има тежки последици за Иран“, предупреди служителят и добавя, че САЩ подкрепят „отбранителни приготовления за защита на Израел от тази атака“.

Последва и реакция от Тел Авив. Говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Даниел Хагари заяви, че към момента Израел не е идентифицирал въздушна заплаха от страна на Иран. Хагари добави, че ЦАХАЛ са в състояние на повишена готовност и че иранска атака срещу Израел би имала последствия.

❗️IDF SAYS:



The air defense system is fully operational, detecting and intercepting threats wherever necessary, even at this moment.



Meanwhile, videos of the missiles flight are being posted online. pic.twitter.com/oi5vhVnpNf