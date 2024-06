Паразити и стари дрехи: Северна Корея изпраща още стотици балони с боклуци към Юга

Повече от 1500 балона, носещи отпадъци, бяха пуснати от Пхенян през границата от май насам, като отмъщение за пропагандна кампания на активисти в Юга, които редовно изпращат балони, носещи храна, лекарства, пари и листовки, критикуващи лидерите на Севера.

Пхенян последно е изстрелял около 350 балона, съобщиха от Обединения комитет на началник-щабовете на Сеул. Около 100 са се приземили на юг, главно в северната провинция Кьонги и в столицата Сеул, предава БГНЕС.

„Южнокорейската армия е готова незабавно да проведе психологическата си война“, заявяват от СКС, като добавят, че отговорът „изцяло зависи от действията на Северна Корея“.

Южнокорейският президент Юн Сук Йол посочва, че последната серия от балони с боклук на Севера е „подла и ирационална провокация“ по време на реч по повод годишнината от началото на Корейската война. Той заклейми споразумението между Пхенян и Москва, подписано миналата седмица от руския президент Владимир Путин по време на държавно посещение в Северна Корея, като „грубо нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“. „Нашите военни ще поддържат постоянна готовност, за да гарантират, че Северна Корея няма да посмее да предизвика Южна Корея при никакви обстоятелства, и ще отговорят категорично и решително на всякакви провокации от страна на Севера“, добавя Юн.

Пхенян вече е изпратил над хиляда балона с отпадъци на юг, което според него е ответна мярка за балоните с антирежимна пропаганда, пуснати на север от активисти. В отговор Сеул напълно преустанови военното споразумение за намаляване на напрежението и възобнови някои пропагандни предавания от високоговорители по границата.

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун и ключов правителствен говорител Ким Йо Чен предупреди по-рано този месец, че ако пускането на листовки и излъчването по високоговорители продължи, Сеул „несъмнено ще стане свидетел на новото противодействие на КНДР“.

Експертите заявяват, че напрежението по границата потенциално може бързо да ескалира, предава БГНЕС. „Тъй като Югът е изпълнил първото условие - а именно разпръскването на листовки - ако правителството възобнови излъчването на високоговорители, вероятно ще станем свидетели на „новото противодействие“, за което стана дума“, казва Пак Уон-гън, професор в университета Ewha Womens.

