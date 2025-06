Пламъци обхванаха небостъргач в Дубай, хиляди са евакуирани (ВИДЕA)

Огромен пожар избухна в небостъргач в Дубай. Близо 4000 души са евакуирани от 67-етажната жилищна сградата. За щастие няма жертви. Спасителни екипи са реагирали бързо и уверяват, че жителите на комплекса вече са в безопасност. Пожарът е станал късно в петък на горните етажи, като пламъците са се разпространили на няколко етажа на небостъргача.

