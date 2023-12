Порой и наводнения в свещения за мюсюлманите град Мека (ВИДЕО)

Медията споделя и кадри от наводненията. Те са засегнали района на Ал Утайбия в Мека. Водата причини значителни щети на множество превозни средства в околността. ОЩЕ: „Какво друго може да ме удари?“: Наводненията и горските пожари съсипаха гръцки селянин (СНИМКА)

⛈️ Heavy rains triggered floods in the Al Utaybiyyah region of Mecca, Saudi Arabia, causing significant damage to numerous vehicles⬇️ pic.twitter.com/cjvdZad5md