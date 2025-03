Потвърдено: Украйна, Русия и САЩ преговарят в Саудитска Арабия на 24 март (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че следващия понеделник, 24 март, в Саудитска Арабия ще се проведе поредната среща на делегациите на Украйна и САЩ. По време на съвместна пресконференция с норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре в Осло той даде потвърждение, че разговорите ще са в същия ден, в който ще има среща между Русия и Съединените американски щати, отново в най-голямата държава на Арабския полуостров.

Малко по-рано съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков заяви, че Москва и Вашингтон ще проведат консултации в Рияд - столицата на Саудитска Арабия, на 24 март, за да обсъдят войната в Украйна. Интересното е, че преди това пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който де факто стана пратеник за Украйна, - Стив Уиткоф - заяви, че разговорите ще са в Джеда, Саудитска Арабия, но ден по-рано, на 23 март (неделя).

On March 24, Ukraine will meet with the U.S. in Saudi Arabia, followed by U.S.-Russia talks, Zelensky said. He emphasized that the ceasefire would cover energy and civilian infrastructure, with specific object lists still being prepared.



He reaffirmed that all nuclear power… pic.twitter.com/R8xgXi3rBG