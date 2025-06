Разузнавателна група: България поддържа активно военната машина на Путин

Хакери успешно се сдобиха с документи от руския авиационен холдинг "Руски хеликоптери", които разкриват подробности за страните и компаниите, сътрудничещи си с Москва във военната сфера по време на агресивната война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Международната разузнавателна общност InformNapalm и групата Militant Intelligence публикуваха части от изтеклите материали, а в тях присъства името само на една държава от Европейския съюз - България.

През последните няколко месеца координираните усилия в рамките на съвместната операция OpsHackRussia'sDay компрометираха широка мрежа от руски корпорации, свързани с отбранително-промишления сектор на страната.

По-конкретно, хакерите получиха достъп до системите на руския авиационен холдинг "Руски хеликоптери", който обединява предприятия, занимаващи се с производство и поддръжка на граждански и военни хеликоптери. В резултат на пробива са получени международни договори, маршрути за доставка, банкови разписки, сметки от различни държави, както и архиви с кореспонденция с посолства и с руското министерство на отбраната.

"Получени са пълни данни за всеки изпълнител и оферта. Открита е цялата кореспонденция на клиентите и вътрешнокорпоративната кореспонденция, включително служители, графици, маршрути и печати. Информацията разкрива къде се извършват ремонтите, как се получават средствата, кои банки участват, как се осъществява координацията с Министерството на промишлеността и търговията", съобщава InformNapalm.

Документите сочат, че Египет е един от ключовите логистични центрове, през които се извършва поддръжката на хеликоптерите Ми-17В-5. Посочва се, че България участва като партньор във веригите за доставки, одобренията и логистиката на ремонтите.

Не е предоставена допълнителна информация за потенциалното участие на страната ни до този момент. Actualno.com ще изпрати въпроси до Министерството на отбраната.

@grok What do you think about the "Russian Helicopters" data leak? Could exposing military contracts with third countries be a serious blow to #Russia? #OHRD #RussianHelicopters pic.twitter.com/97HHI9DRDz