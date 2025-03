Зеленски с послание към Путин: "Изпълни обещанията си към света" (ВИДЕО)

Украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви пред евролидерите по време на днешната среща на върха (20 март), че Русия трябва да спре да отправя „ненужни искания“, които удължават войната. Думите му идват във връзка с коментарите на диктатора Владимир Путин, че за да има примирие, трябва да се адресират "първопричините" за войната, които според режима му се изразяват в незаконно разширяване на НАТО на изток и опити на Украйна да затрие всичко руско, а не на амбициите му да завладее по-малката си съседка.

Издирваният от Международния наказателен съд диктатор също така заяви, че 30-дневно примирие може да има само ако цялата чуждестранна военна помощ за Украйна бъде прекъсната. Той уж се съгласи на спиране на взаимните удари по енергийна инфраструктура. Все още нито една от страните не е официализирала споразумение за прекратяване на огъня, нито са уговорени конкретни детайли, които да влязат моментално в действие - всичко е само на думи: Путин изброи на Тръмп условията да спре войната в Украйна.

Снимка: president.gov.ua

„Путин трябва да спре да отправя ненужни искания, които само удължават войната, и да започне да изпълнява това, което обещава на света“, каза Зеленски чрез видеовръзка, с която се присъедини към срещата на евролидерите в Брюксел.

Той призова света да продължи да оказва натиск върху Путин, защото „в един момент той дава думата си, а няколко часа по-късно тя не означава абсолютно нищо“.

Пример са продължаващите бомбардировки и други въздушни удари по Украйна: Пострадали след руски ракетни атаки, Украйна отвърна с дронове по Воронежка област (ВИДЕО).

Зеленски каза също, цитиран от BBC, че санкциите срещу Москва трябва да останат в сила, „докато Русия не започне да се изтегля от нашата земя и не компенсира напълно щетите, причинени от нейната агресия“.

I addressed the European Council and emphasized that if we say Europe should be stronger in global competition, we must also discuss making European decision-making faster, more flexible, more effective – whether in politics, defense, economics, industry, or any other area. pic.twitter.com/TRIPAzYSeR