Преглед на руските медии за Сирия: Жалейки и оправдания (ВИДЕО)

Съкрушителното светкавично получило се падение на режима на Башар Асад в Сирия намери най-сетне сериозно отражение и в "мейнстрийм" руските медии.

Кореспондентът на BBC в Русия Стив Розенберг прави пореден преглед на руския печат. Той изброява и опорните точки на режима на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин:

Още: Тайван започна военни учения заради китайски кораби до крайбрежието си

Още: Мохамед Халаф каза кой стои зад военната операция в Сирия

“Russia has lost its key ally in the Middle East” declares one Russian newspaper this morning. Another: “The failure of foreign allies to save Assad is a blow to their reputation.” What today’s Russian papers are saying about the fall of Bashar al-Assad. #Reading Russia pic.twitter.com/lcVt0eIdJ4