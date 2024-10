Прессекретарят на "Хизбула" прекъсна брифинга си в Бейрут заради въздушна атака (ВИДЕО)

Мохамед Афиф - ръководител на медийните комуникации на „Хизбула“ - беше принуден да прекъсне пресконференция в южното предградие Дахия в Бейрут, след като в същото време се появи заплаха за нападение.

Говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) на арабски език Авичай Адраи издаде заповед за евакуация на жителите на района в този момент.

Афиф беше заснет как набързо приключва речта си и става, за да напусне мястото, докато асистентите му премахват микрофоните. Когато си тръгва, се чува как казва: „Бомбардировките не ни плашат, нито заплахите. Волята ни е твърда и решимостта ни е силна", цитира думите му The Times of Israel.

По това време Израел нанесе въздушен удар по южното предградие на Бейрут. Съобщава се, че той е бил насочен срещу сграда в близост до Главната дирекция за сигурност на Ливан.

