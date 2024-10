Дрон порази дома на Нетаняху в Северен Израел (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дрон беше изстрелян към дома на израелския премиер Бенямин Нетаняху в северния израелски град Кесария, предаде "Ройтерс".

Нетаняху не е бил в близост и няма жертви.

По-рано израелските военни съобщиха, че дрон е бил изстрелян от Ливан и че е ударил сграда. Не стана ясно каква е сградата.

Още два безпилотни летателни апарата, преминали на израелска територия, са били прихванати.

Няма съобщения за жертви, според израелската служба за линейка, а полицията каза, че са чути експлозии в Кесария, крайбрежен град, където Нетаняху има ваканционна къща.

Атаката с дрон не беше поета незабавно от ливанската, подкрепяна от Иран групировка Хизбула, която си разменя огън с Израел от миналия октомври, или която и да е друга въоръжена групировка.

