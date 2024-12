Президентът на Южна Корея обяви военно положение (ВИДЕО)

Президентът на Южна Корея Юн Сук Йол обяви "извънредно военно положение" във вторник, 3 декември, съобщиха южнокорейски медии.

Той обвини опозицията в страната, че контролира парламента, симпатизира на Северна Корея и парализира правителството с антидържавни дейности.

Юн направи съобщението по време на изненадващ брифинг на живо по телевизионния канал YTN.

Той обяви стъпката за критична за защитата на конституционния ред на страната.

По думите му мярката е необходима за защита на страната от "комунистическите сили".

"За да предпазя либерална Южна Корея от заплахите, произтичащи от комунистическите сили на Северна Корея, и да елиминирам антидържавни елементи... С настоящото обявявам извънредно военно положение", каза Юн в обръщението си към нацията.

