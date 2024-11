Примирие между Израел и "Хизбула": Вероятно да, но куп подводни камъни го спъват

Днес, 26 ноември, израелският премиер Бенямин Нетаняху, който вече е издирван от Трибунала в Хага за военни престъпления (използване на глада като оръжие) в Ивицата Газа, свиква заседание на израелския военновременен кабинет. Темата - подписване на примирие за 60 дни с ливанската терористична шиитска групировка "Хизбула", информира The Times of Israel.

Това не значи край на войната с "Хизбула", посочват израелски източници на информация, а The Times of Israel добавя, че евентуалното решение за примирие ще е мотивирано и от опасността САЩ да прокарат резолюция в Съвета за сигурност на ООН, с която да накажат Израел заради продължаващите кървави военни действия. Израелският "Канал 12" също коментира, че "нещо драстично" трябва да се е случило, ако Нетаняху официално излезе с предложение за примирие. Говорителят по националната сигурност на Белия дом Джон Кърби също заяви, че "сме близо", но "няма нищо, докато не стане официално".

Initial Reports of several Israeli Strikes on the City of Kfar Reman in Southern Lebanon. pic.twitter.com/fFlpWEAARf