Първа световна сила призна талибаните като легитимни управляващи в Афганистан (СНИМКА)

На официална церемония на 30 януари в Голямата зала на народа Си посрещна Билал Карими, назначен от талибаните посланик на Афганистан, заедно с посланиците на Куба, Пакистан, Иран и още 38 държави.

China has recognized the Taliban government in Afghanistan



Xi Jinping accepted letter of credence from Afghanistan's new ambassador to China, Bilal Karimi. pic.twitter.com/rVO4cgvO4a