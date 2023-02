Първите дами на Украйна и Турция споделиха болката си след бедствието

"Въпреки собствената ни трагедия, нашите мисли и молитви са с Турция днес. Смъртта и страданието на хиляди хора - неописуема болка. Емине Ердоган, ние сме тук за вас и сме готови да помогнем по всякакъв възможен начин. Моите съболезнования на пострадалите от трагедията. Украйна е с вас", бяха думите първата дама на Украйна към съпругата на Ердоган.

Despite our own tragedy, our thoughts and prayers are with 🇹🇷 today. Deaths and suffering of thousands of people — indescribable pain. @EmineErdogan, we are here for you and ready to help in any way possible. My condolences to those affected by the tragedy. Ukraine is with you.