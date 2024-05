Ракети поразяват най-важните градове в Тайван: Китай публикува симулация (ВИДЕО)

Китайското източно военно командване публикува видеоклипове, които показват анимирана симулация на ракетни атаки срещу най-важните тайвански градове - Тайпе, Гаосюн и Хуалиен. В тези градове има или големи пристанища, или държавни агенции и военни съоръжения.

Информацията се появи в руски военни телеграм канали, включително беше препубликувана от популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Още: След китайската провокация: Тайван вдигна самолети и обяви бойна готовност

Междувременно в Тайван има сериозни протести заради законопроект, с който се счита, че управлението на острова ще се доближи до това в Хонконг - в изгода и по вкуса на Китай. Става въпрос за законопроект, с който местният парламент (Законодателен юан) ще може да призове всеки да дава показания пред разследваща комисия и ако откаже или комисията прецени, че лъже, да понесе наказания. Предложението за законопроекта е на свързваната с Китай партия Гоминдан и Тайванската народна партия, които са втора и трета политическа сила в Тайван. Демократичната тайванска партия е твърдо против законопроекта.

Заради предложението имаше дори бой в местния парламент - а възраженията са основно защото този закон може да принуди държавни служители и военни да говорят за държавни тайни или дори да има политически натиск срещу хора с възгледи, които не са угодни на съответната комисия. На 28 май трябва да продължи процедурата по гласуване на законопроекта - всичките му текстове дори не са ясни публично, има "секретна част". А всичко случващо се е продължение на политическите разделения между управляващи и опозиция относно статута на Тайван - новоизбраният президент Уилям Лай беше обвинен от Китай като "сепаратист" заради речта му при встъпването в длъжност.

Нашествието на Китай в Тайван може да започне още през юни тази година

➡️ Fights Break Out as Tempers Flare in Taiwan Parliament



Taiwanese lawmakers shoved, tackled and hit each other in parliament in a bitter dispute about reforms to the chamber, just days before President-elect Lai Ching-te took office without a legislative majority.@RiseGS pic.twitter.com/N6LKktjUm4