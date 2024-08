Ракетна атака и ранени американски войници в Ирак (ВИДЕО)

При ракетно нападение срещу американска военна база в Ирак бяха ранени няколко души от военнния персонал на САЩ там, съобщиха официални лица, което допълнително повиши регионалното напрежение във връзка с очакваната иранска контраатака срещу Израел.

Ракетният обстрел е последното от поредицата нападения, насочени срещу базата "Айн ал Асад" в Западен Ирак, в която са настанени американски войски, както и персонал от водената от САЩ коалиция срещу джихадистката групировка "Ислямска държава".

"Персоналът на базата извършва оценка на щетите след нападението и при получаване на повече информация ще бъде предоставена актуална информация", каза говорител на американската армия. Според Reuters обаче са ранени поне петима войници, като един е сериозно пострадал.

Президентът на САЩ Джо Байдън и вицепрезидентът Камала Харис са информирани за нападението, съобщиха от Белия дом, предаде БГНЕС.

"Те обсъдиха стъпките, които предприемаме, за да защитим силите си и да отговорим на всяко нападение срещу нашия персонал по начин и на място, които изберем", се казва в изявлението.

